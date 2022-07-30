В Лабытнанги ликвидируют самую большую несанкционированную свалку мусора Фото: Администрация Лабытнанги

В Лабытнанги начали ликвидацию самой большой несанкционированной свалки. Об этом сообщили на официальной странице Администрации Лабытнанги.

- В Год экологии на Ямале пройдут генеральные уборки территорий. Полностью будут ликвидированы 317 мелких и 21 крупная свалка, - сообщил Глава региона Дмитрий Артюхов.

Одна из таких в Лабытнанги - свалка в микрорайоне Обской. Специалисты подсчитали, что размер этого "мусорного очага" - 2 тысяч квадратных метров. Для уборки потребуется тяжелая техника и порядка недели на полную ликвидацию.

На сегодняшний день по городскому округу от мусора освобождено более 15-ти мест. Работы продолжаются.