Детскую поликлинику в Салехарде капатально отремонтируют до конца 2023 года

Фото: пресс-служба губернатора

В Салехарде продолжается капремонт детской поликлиники. Причем работы идут параллельно с приемом маленьких пациентов - корпус разделили временной перегородкой на две части.

Рабочие уже положили новую кровлю, а на прилегающей территории заменили наружные инженерные сети. Внутри здания ведутся отделочные работы и полное обновление всех внутренних инженерных систем. Завершается монтаж системы вентиляции.

На данный момент закончен ремонт труб водоснабжения и канализации, обновлены полы первого этажа. Во всех помещениях смонтировали новые окна, системы электроснабжения и отопления. Установлены современные радиаторы, новый пожарный водовод.

- Адаптируем больницу для маломобильных граждан. Также после ремонта здание будет соответствовать последним требованиям энергоэффективности. Для этого мы не только утепляем наружные стены и цокольное перекрытие, система приточной вентиляции будет оборудована электрическим подогревом, который обеспечит необходимую температуру подаваемого воздуха, - рассказал специалист отдела строительного контроля и технического надзора по капитальному ремонту «Дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО» Алексей Киштанов.

Фасад ремонтируемой части здания уже утеплен. После завершения всех работ на него нанесут региональный орнамент. Четыре крыльца были заменены на железобетонные, их облицуют нескользящей плиткой. Дополнительно обновлена отделка козырьков здания.

А для отвода воды и защиты грунта от водонасыщения специалисты укрепили основание поликлиники.

В первой половине следующего года строители перейдут на вторую половину здания. Полностью работы планируется завершить до конца 2023 года.