Фото: сельхозкомплекс «Ноябрьский»

Сельхозкомплекс «Ноябрьский» начал производство черного сыра под названием «Black lemon». Как рассказали на предприятии, благодаря цедре лимона данный сыр обладает свежим вкусом, а черный он за счет специального пищевого красителя - чернил каракатицы.

- Массово такой черный сыр производится в Голландии. Это всем известный классический сыр Гауда, но с добавлением несвойственных ему ингредиентов - активированного угля и лимонной кислоты. Мы же решили вместо активированного угля добавить чернила, - рассказали в сельхозкомплексе.

Сам сыр твердый, плотный, эластичный, с редкими дырочками и без особого аромата. Вкус лимона ощущается отчетливо - приятная кислинка, которая не только придает продукту некую изюминку, но и хорошо освежает.

Ранее сельхозкомплекс «Ноябрьский» запустит производство ложкового йогурта и сыра с плесенью.