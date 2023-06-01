В Шурышкарском районе откроются девять пришкольных лагерей

Фото: Олег Попов, соцсети

Детские пришкольные площадки и лагеря Шурышкарского района готовы распахнуть свои двери для ребят.

Как рассказал глава муниципалитета Олега Попова, всего лагерей девять: на базе школ и Центра воспитания и дополнительного образования. Посещать их будут 435 ребят от 6,5 до 17 лет.

- Дополнительно проверили соблюдение норм пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, - отметил управленец.

Напоминаем, что ранее замгубернатора Аркадий Бессонов провел заседание окружной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, на котором сообщил, что все ямальские летние лагеря с дневным пребыванием детей полностью соответствуют требованиям безопасности.

Всего 2023 году на Ямале планируют открыть более 70 лагерей.