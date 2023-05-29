Ямальские летние лагеря полностью соответствуют требованиям безопасности

Фото предоставлено КП

Ямальские летние лагеря с дневным пребыванием детей полностью соответствуют требованиям безопасности. Об этом рассказал замгубернатора Аркадий Бессонов на заседании окружной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Всего 2023 году на Ямале планируют открыть более 70 лагерей. Каждый из них будет оснащен системами видеонаблюдения, средствами передачи тревожных сообщений, оборудованием для организации контрольно-пропускного режима, металлодетекторами, системами контроля и управления доступом.

Кроме того, лагеря проверили на соблюдение норма пожарной безопасности, а еще в них будут работать медики.

Также сотрудниками МЧС, противопожарной службой и администрациями лагерей спланировано проведение инструктажей и тренировок по эвакуации в случае пожара и проведение отработки планов тушения пожаров.