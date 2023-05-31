Фото: администрация Салехарда

В Салехарде открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества», расположенный по ул. Республики, д. 73. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В нем будут работать социальные координаторы, главная задача которых - быстрое и качественное оказание помощи военнослужащим их семьям - медицинской, социальной, психологической и прочее.

Также в фонде помогут в переобучении и трудоустройстве ветеранов, решении бытовых вопросов, в организации долговременного ухода и адаптации жилья под нужды инвалидов.

Кроме того, в учреждении займутся вовлечением ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения, сохранение исторической памяти и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Фото: администрация Салехарда

- Запуск филиала фонда - важный шаг в работе по поддержке наших героев. Сегодня парни несут службу в зоне проведения спецоперации и наша задача - на местах сделать все, чтобы их семьи знали - они не остались одни. Мы знаем всех, со всеми в контакте, но теперь есть еще один инструмент получить поддержку централизованно, - отметил глава города Алексей Титовский.

Уже завтра, 1 июня, фонд посетят дети участников СВО. Ребята нарисуют открытки и напишут письма защитникам Отечества, которые затем отправятся в зону спецоперации.