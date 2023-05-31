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НовостиНедвижимость31 мая 2023 2:36

В Лабытнанги обновят 14 детских площадок

В том числе и в отдаленных микрорайонах
Марина Прохорова
Фото: Марина Трескова, соцсети

Фото: Марина Трескова, соцсети

В преддверии Дня защиты детей глава Лабытнанги Марина Трескова объявила новость, которая порадует всех ребятишек: в течение лета в городе обновят 14 игровых площадок, в том числе и в отдаленных микрорайонах - БАМ, Обская.

На каждой из площадок появится резиновая плитка, а это значит, детям будет более комфортно и безопасно играть, местами заменят игровое оборудование.

- Буду держать ход работ на контроле, чтобы на территориях детства как можно быстрее зазвучал детский смех, - сказала градоначальница.

Напоминаем, что в прошлом году в Лабытнанги отремонтировали также 14 игровых площадок. Работы велись на улицах Северная, Пионерская, Корчагинцев, Ковалева, Магистральная и других.