В Лабытнанги обновят 14 детских площадок

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги продолжается обновление детских площадок. Как сообщила глава города Марина Трескова, всего в этом году приведут в порядок 14 территорий.

- Благодаря финансовой поддержке округа обновим в этом году 14 детских игровых площадок в самых разных микрорайонах города. Это улицы Северная, Пионерская, Корчагинцев, Ковалева, Магистральная и другие, - прокомментировала градоначальница.

Сейчас работы ведутся во доре домов №23 и 25 по улице Деповская. Специалисты уже завершили монтаж детского игрового комплекса и готовятся приступить к укладке травмобезопасного покрытия. Кстати, оно появится абсолютно на каждой площадке.

Одновременно работы ведутся во дворе домов № 50, 52 и 54 на Обской.

- Надеюсь, что детворе понравятся игровые и спортивные комплексы, - добавила Марина Трескова.