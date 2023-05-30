В Пуровском районе учащиеся школ-интернатов возвращаются домой после учебы

Фото: администрация Пуровского района

В преддверии лета учащиеся школ-интернатов Пуровского района возвращаются в семьи после долгих месяцев учебы. Как рассказали в администрации муниципалитета, к родителям вернулись уже 418 ребят, при этом 25 из них - дошкольники.

- Часть из них доставили на вертолете, для этого были организованы несколько авиарейсов. Последний борт с детьми вылетит 1 июня в Халясавэй, - отметили в мэрии.

На данный момент 50 воспитанников пока остаются в школах, чтобы сдать экзамены. После прохождения итоговых испытаний ребят также ждет встреча с родными.

Напоминаем, что развоз юных тундровичков начался и в Приуральском районе. Всего до конца мая на летние каникулы отправятся 273 ребенка из Аксарки, Белоярска и Харсаима.