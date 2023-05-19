В Приуральском районе маленьких тундровичков доставляют к родителям на вертолетах

Фото: Иван Сакал, соцсети

В Приуральском районе юные воспитанники школы-интерната начали возвращаться к родителям после долгой разлуки. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Сакал.

- Сегодня начали развозить воспитанников наших интернатов в места касланий родителей. Первые два маршрута - Уральские горы и Белоярск-Салехард, - сказал управленец.

Фото: Иван Сакал, соцсети

Всего до конца мая на летние каникулы отправятся 273 ребенка из Аксарки, Белоярска и Харсаима. А вот обучающиеся 9-х и11-х классов отправятся к родны немного позднее - после окончания экзаменов.

Также запланированы два резервных борта - с 30 по 31 мая и с 1 по 2 июня.

Ознакомиться с расписанием полетов можно по ссылке.