На Ямале повысили надежность электроснабжения Комсомольского месторождения

Фото: Мария Кузнецова

Специалисты «Россети Тюмень» провели плановый ремонт подстанции 110 кВ «Комсомольская» в Пуровском районе. На эти цели компания направила порядка 2,5 миллиона рублей.

Питающий центр снабжает электроэнергией Комсомольское месторождение углеводородов, входящее в пятерку крупнейших в России, где благодаря автоматизированным технологическим процессам добывается самый дешевый газ в стране.

Энергетики выполнили капитальный ремонт аккумуляторной батареи, обеспечивающей бесперебойную работу подстанции в нештатных ситуациях, и провели техобслуживание двух масляных выключателей 110 кВ, с помощью которых осуществляются оперативные переключения для непрерывной подачи электроэнергии.