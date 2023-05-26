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НовостиОбщество26 мая 2023 12:45

На Ямале повысили надежность электроснабжения Комсомольского месторождения

Месторождение входит в пятерку крупнейших в России
Источник:kp.ru
Фото: Мария Кузнецова

Фото: Мария Кузнецова

Специалисты «Россети Тюмень» провели плановый ремонт подстанции 110 кВ «Комсомольская» в Пуровском районе. На эти цели компания направила порядка 2,5 миллиона рублей.

Питающий центр снабжает электроэнергией Комсомольское месторождение углеводородов, входящее в пятерку крупнейших в России, где благодаря автоматизированным технологическим процессам добывается самый дешевый газ в стране.

Энергетики выполнили капитальный ремонт аккумуляторной батареи, обеспечивающей бесперебойную работу подстанции в нештатных ситуациях, и провели техобслуживание двух масляных выключателей 110 кВ, с помощью которых осуществляются оперативные переключения для непрерывной подачи электроэнергии.