Очаг возгорания, ставший причиной пожара в жилом доме в Аксарке, мог находиться в квартире многодетной семьи

Фото: МЧС России по ЯНАО

Очаг возгорания, ставший причиной пожара в жилом доме в Аксарке, мог находиться в квартире, где проживала многодетная семья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Очагом возгорания, по предварительным данным, явилась квартира на втором этаже, где проживала многодетная семья. Жильцы дома оперативно эвакуированы. По предварительным данным, сведений о пострадавших нет, - прокомментировали в ведомстве.

На место происшествия оперативно прибыла оперативная группа в составе сотрудников следственного отдела по Приуральскому району и следователей-криминалистов. Им предстоит осмотреть место происшествия, опросить очевидцев и выяснить все обстоятельства случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также правоохранители дадут юридическую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за противопожарную безопасность.