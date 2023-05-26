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НовостиПроисшествия26 мая 2023 5:18

В Аксарке полыхает жилой трехэтажный дом

Пожарные борются с огнем
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

В Аксарке полыхает жилой дом №83, расположенный в микрорайоне Юбилейный. Как сообщили в региональной противопожарной службе, спасатели прибыли на место в кратчайшие сроки после поступления вызова. К тому моменту из квартир второго этажа валил сильный дым.

Не медля ни секунды пожарные приступили к борьбе с огнем. В данный момент на месте работают три единицы спецтехники и 14 человек личного состава. Также для помощи противопожарной службе выехала одна машина из Салехарда.

По предварительной информации, пострадавших нет. Что касается жильцов, скорей всего их разместят в спальном корпусе школы-интерната.

Информация уточняется.