В Аксарке полыхает жилой трехэтажный дом

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В Аксарке полыхает жилой дом №83, расположенный в микрорайоне Юбилейный. Как сообщили в региональной противопожарной службе, спасатели прибыли на место в кратчайшие сроки после поступления вызова. К тому моменту из квартир второго этажа валил сильный дым.

Не медля ни секунды пожарные приступили к борьбе с огнем. В данный момент на месте работают три единицы спецтехники и 14 человек личного состава. Также для помощи противопожарной службе выехала одна машина из Салехарда.

По предварительной информации, пострадавших нет. Что касается жильцов, скорей всего их разместят в спальном корпусе школы-интерната.

Информация уточняется.