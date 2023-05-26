Фото: администрация Муравленко

Житель Муравленко Виктор Толкач погиб в ходе СВО. Информацию об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Он был одним из тех, кто добровольно встал в ряды защитников Отечества. Виктор проявил храбрость, самоотверженность и до последней минуты своей жизни был предан воинской чести и мужскому слову, - прокомментировали в мэрии.

За героизм и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Виктор Толкач награжден орденом Мужества.

Прощание с бойцом состоится в Храме Преображения Господня 28 мая в 12.30.

Напоминаем, что ранее в спецоперации погиб муравленковец Александр Дорошев. Он также награжден орденом Мужества.