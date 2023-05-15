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НовостиОбщество15 мая 2023 10:44

Житель Муравленко Александр Дорошев погиб в ходе СВО

Прощание с бойцом пройдет 16 мая
Марина Прохорова
Фото: администрация Муравленко

Фото: администрация Муравленко

Житель Муравленко Александр Дорошев погиб в ходе СВО. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В ходе военных действий в зоне СВО погиб муравленковец Александр Дорошев.

Выполняя боевое задание, он оставался верным военной присяге, - прокомментировали в мэрии.

Также власти сообщили, что за проявленные доблесть и самоотверженность северянина наградили орденом Мужества.

Прощание с Александром Дорошевым состоится 16 мая в Храме Преображения Господня. Желающих проводить бойца в последний путь ждут в 12.30.

Напоминаем, что несколько месяцев назад в спецоперации погиб муравленковец Мурад Алиев. Дома у погибшего бойца остались супруга и две дочери.