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НовостиПроисшествия26 мая 2023 8:27

Ямальская прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома в Аксарке

Пожар начался ранним утром в микрорайоне Юбилейный
Марина Прохорова
Фото: прокуратура ЯНАО

Фото: прокуратура ЯНАО

Ямальская прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома в Аксарке.

Напоминаем, что пожар начался ранним утром в микрорайоне Юбилейный. Когда спасатели прибыли по указанному адресу, из окон второго этажа уже валил густой дым.

В ходе предварительной проверки было установлено, что данный дом построили в 2016 году. Пострадавших, как и погибших, нет, все жильцы успели вовремя эвакуироваться, пока что они находятся в местной школе-интернате.

- По поручению прокурора автономного округа Виктора Эппа организована проверка соблюдения жилищных прав граждан, в том числе по обеспечению безопасных условий проживания, а также их прием и консультация, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: прокуратура ЯНАО

Фото: прокуратура ЯНАО

Кроме того, для координации действий оперативных служб на место происшествия выехала исполняющая обязанности прокурора Приуральского района Алия Исламгулова.

По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.