В Надыме на один час ограничат проезд по улице Зверева

Фото: администрация Надымского района

В связи с празднованием 105-ой годовщины со дня создания Пограничных войск в Надыме ограничат проезд по улице Зверева. Об этом сообщили в районной администрации.

- В субботу, 27 мая, с 19.00 до 20.00 будет временно ограничено движение транспорта на участке автодороги улице Зверева - от пересечения с улицей Комсомольской и до пересечения с улицей Полярной, - прокомментировали в мэрии.

Водителям стоит учесть данную информацию и заранее планировать свой маршрут.

Напоминаем, что некоторое время назад в Надыме стартовал ремонт дорог, тротуаров и общественных мест. На данный момент специалисты уже выполнили ямочный ремонт в районе кольцевой развязки, улицы Щербины и на 13-м проезде.