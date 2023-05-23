В Надыме начался ямочный ремонт дорог

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

В Надыме начался ремонт дорог, тротуаров и общественных мест. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

- Пока погода позволяет, не теряем времени: приступили к работам на дорогах и общественных пространствах. В этом году в рамках ямочного ремонта планируем привести в порядок более 3 тысяч квадратных метров асфальта. Уже выполнили работы в районе кольцевой развязки, улицы Щербины и на 13-м проезде, - рассказал управленец.

Кроме того, в городе приступили к благоустройству аллеи, расположенной на улице Комсомольская (от пересечения с улицей Зверева до «Победы»). Первый этап - подготовительный. Специалисты уже демонтируют старое покрытие пешеходной зоны.

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

Также в этом году отремонтируют дорогу по улице Шаповалова-Заводская - самую длинную в городе - более 2 километров. Сейчас на этом участке рабочие обустраивают тротуары.

Начинается второй этап по созданию многофункционального спортивного парка в 18 микрорайоне. Здесь ведется монтаж опор освещения.