Водитель иномарки, сбивший мотоциклиста в Ноябрьске, оказался пьян

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Стали известны новые подробности ДТП с участием мотоциклиста в Ноябрьске, произошедшего 24 мая. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, водитель иномарки, сбивший его, был пьян.

- Теперь ноябрянина ждет суд и лишение водительских прав, - прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, что минувшим вечером на пересечении улиц 60 лет СССР и Школьная водитель «Тайоты» не пропустил мотоциклиста, из-за чего управлявший им мужчина получил различные травмы и был доставлен в больницу.

Автоинспекторы призывают северян не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые неадекватно ведут себя на дороге. Возможно, кто-то из них управляют автомобилем в нетрезвом виде.