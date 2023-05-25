В Ноябрьске мотоциклист отправился в больницу после столкновения с иномаркой

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 24 мая на нерегулируемом перекрестке улиц 60 лет СССР - Школьная в Ноябрьске.

- Около 17.23 водитель автомобиля «Тайота» не пропустил мотоцикл «Хонда», из-за чего произошло столкновение транспортных средств. В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 9 ДТП, а с начала года 2 328, в которых 13 человек погибли и 107 получили травмы, в том числе 12 детей.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорогах, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.