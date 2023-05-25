Надымчане, находящиеся в зоне СВО, получат новую технику и беспилотники

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

В скором времен надымчане, находящиеся в зоне СВО, получат новую спецтехнику, необходимую в бою. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

«Поручил коллегам подготовить для наших бойцов две единицы техники и беспилотники. Скоро все это отправится к ямальцам», - написал управленец в своих соцсетях.

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

Также Дмитрий Жаромских напомнил о мерах поддержки, оказываемых семьям военнослужащих.

Так, этим летом тринадцать детей мобилизованных надымчан отправятся в оздоровительные лагеря за пределами муниципалитета. А те ребята, которые останутся в городе, смогут воспользоваться льготами при посещений учреждениях культуры, спорта и образования. Также для них будет бесплатным прокат велосипедов, роликов и самокатов на площади Юбилейной - нужно лишь предъявить соответствующий документ. Кстати, все это распространяется и на мам.

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

Кроме того, за каждой семьей закреплен куратор, готовый круглосуточно прийти на помощь.

«Земляки, если остались вопросы, готовы помочь - пишите в личку», - добавил управленец.