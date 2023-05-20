В Надыме открылся пункт проката велосипедов и самокатов

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

Теперь жители и гости Надыма могут взять напрокат велосипеды и самокаты. Об этом в своих соцсетях сообщил глава района Дмитрий Жаромских.

«Земляки, получал от вас вопрос накануне и во время прямого эфира по поводу возобновления работы пункта проката велосипедов, самокатов и роликов на площади Юбилейной. Прокат открыт - сохраняйте график, он будет действовать до 1 июня», - написал управленец.

Так, взять транспорт напрокат можно с понедельника по пятницу с 15.00 до 21.00, по выходным - с 13.00 до 21.00.

«Напомню, что для семей мобилизованных земляков действуют меры поддержки.

Друзья, приходите!», - добавил Дмитрий Жаромских.