В Лабытнанги осудят мужчину, который до смерти забил приятеля, пригласившего его на рюмочку спиртного

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Лабытнангский суд готовится рассмотреть дело с участием местного жителя, до смерти забившего собутыльника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Преступление произошло 9 марта 2023 года. В тот день обвиняемый пришел в гости к своему приятелю, чтобы пропустить рюмочку-другую. Однако что-то пошло не по плану, и дружеская посиделка закончилась дракой.

- Обвиняемый жестоко избил хозяина квартиры и скрылся. А потерпевший 1981 года рождения скончался на месте преступления, - прокомментировали в ведомстве.

Однако долго прятаться от правоохранительных органов у мужчину не вышло. В ходе оперативно-розыскных мероприятий его задержали в Губкинском и доставили обратно в Лабытнанги.

На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Северянин обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).