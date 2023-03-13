Житель Лабытнанги до смерти забила приятеля, пригласившего его на рюмочку спиртного

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Лабытнанги возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, до смерти забившего собутыльника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Преступление произошло 9 марта 2023 года. В тот день обвиняемый пришел в гости к своему приятелю, чтобы пропустить рюмочку-другую. Однако что-то пошло не по плану, и дружеская посиделка закончилась дракой.

- Обвиняемый жестоко избил хозяина квартиры и скрылся от правоохранительных органов. В итоге потерпевший 1981 года рождения скончался на месте преступления, - прокомментировали в ведомстве.

Мужчину задержали в Губкинском. Сейчас он обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что попытка зарезать собутыльника во время застолья обернулась для салехардца годами тюрьмы.