В Новом Уренгое ведется подготовка основания дороги к микрорайону Лимбяяха

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое продолжается ремонт подъезда к микрорайону Лимбяяха. Как сообщили в городской администрации, протяженность ремонтируемого участка составляет 5,34 километра, работы ведет компания «Уренгойдорстрой».

На данный момент специалисты выполнили работы по устройству и укреплению искусственных сооружений, возвели временный мост и расширили насыпь земляного полотна.

На сегодняшний день рабочие подготавливают основание дороги под асфальтовое покрытие и планируют откос, также ведется строительство моста через реку.

Фото: администрация Нового Уренгоя

Кроме того, на всей протяженности дороги построят линии освещения. Также по окончании работ планируется установить 1 308 погонных метров барьерного ограждения, 62 дорожных знака и 464 сигнальных столба.

Всего в две смены выходят почти сотня рабочих и 20 единиц различной техники.