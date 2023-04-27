На подъезде к Лимбяяхе построят новый 36-метровый мост

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

В начале февраля в Новом Уренгое стартовал ремонт дороги, ведущей к микрорайону Лимбяяха. За лето рабочие положат более 5 километров асфальта и построят новый мост протяженностью 36 метров.

- Конструкция строения будет расположена на четырех опорах, состоящих из 12 стоек и свай, - рассказали в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Кстати, в самом Новом Уренгое уже тоже стартовали первые в этом сезоне дорожные работы. По словам главы города Андрея Воронова, специалисты используют холодный асфальт - закрывают выбоины после зимы.

Фото: Андрей Воронов, соцсети

- Традиционно не теряем времени в ожидании лета, тепла и больших ремонтов. Надо не дать сильно разбить дорогу и устранить все мелкие ямы, - сказал градоначальник.

Напоминаем, что предстоящим летом в Новом Уренгое отремонтируют пять школ.