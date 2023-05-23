В Ноябрьске завершается отопительный сезон Фото: Вера Зенина

В Ноябрьске заканчивается отопительный сезон. Информация об этом появилась на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

«Энергоснабжающие организации, обслуживающие жилищный фонд, приступят к поэтапному отключению систем теплоподачи c 25 мая», - говорится в сообщении.

На данный момент в городской администрации готовится соответствующий документ.

Напоминаем, что недавно в городе началась промывка пожарных гидрантов. Эту работу сотрудники «Энерго-газ-Ноябрьск» совместно с представителями 2-ОФПС проводят дважды в год (весной и осенью), чтобы в экстренных ситуациях у пожарных не возникало проблем с водой.