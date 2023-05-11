Из-за проверки пожарных гидрантов в квартирах ноябрян может потечь грязная вода

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске проверят состояние пожарных гидрантов. Как сообщили в городской администрации, эту работу сотрудники «Энерго-газ-Ноябрьск» совместно с представителями 2-ОФПС проводят дважды в год (весной и осенью), чтобы в экстренных ситуациях у пожарных не возникало проблем с водой.

Ближайшая проверка пройдет в городе с 15 по 31 мая. В этот период возможно кратковременное ухудшение качества холодной воды в квартирах жителей.

- Графики проведения работ были составлены заблаговременно и направлены управляющим компаниям и обслуживающим организаций. Жителей Ноябрьска заранее предупредят о возможных неудобствах, - отметили в мэрии.