На северной части Бованенковского месторождения начали создавать цифровую инфраструктуру

Фото: пресс-служба МТС

На северной части самого крупного в Арктике Бованенковского месторождения появилась сотовая связь. Это стало возможным благодаря построенной специалистами МТС новой базовой станции.

Новый комплекс обеспечил голосовой связью работников ТЭК на бытовых объектах и промышленных участках. У сотрудников появилась возможность оперативно информировать работодателя о ходе выполнения работ и возможных экстренных ситуациях на производстве. А учитывая то, что добраться на месторождения можно только воздушным транспортом, появление связи значительно повысило безопасность северян на арктической территории.

- Цифровизация удаленных месторождений на Крайнем Севере - сложнейшая задача, которую мы успешно решаем с нашими партнерами уже много лет. Например, совместно с «АО «Премьерстрой» помимо Бованенковского месторождения нам удалось обеспечить связью вахтовиков на Восточно-Мессояхском, Тазовском и Харасавейском промыслах. А совсем недавно мы увеличили емкость сети в аэропорту Бованенково, - прокомментировал директор МТС в ЯНАО Сергей Найденков.

Также он отметил, что проводимая экосистемным оператором экспертиза позволяет сделать работу в короткие сроки, а при установке базовых станций в технологиях учесть зону вечной мерзлоты, ветровую нагрузку на мачты, низкие температуры и высокую влажность, типичную для Заполярья.

- В дальнейшем улучшение качества связи в нефтегазовом кластере позволит внедрять инновационные сервисы - системы умного видеонаблюдения и видеоаналитики, интернет вещей, облачные технологии, - подчеркнул руководитель.