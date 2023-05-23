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НовостиПроисшествия23 мая 2023 4:40

Житель Салехарда предстанет перед судом за убийство брата по пьяни

Ему грозит суровый приговор
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Салехардский суд готовится вынести приговор местному жителю, зарезавшему родного брата. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 19 февраля 2023 года между двумя братьями, находящимися в алкогольном опьянении, возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый нанес родственнику несколько ударов ножом, ставших смертельными, - прокомментировали в ведомстве.

Протрезвев и осознав случившееся, мужчина сам обратился в правоохранительные органы и честно обо всем рассказал.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины. Его будут судить по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде больной на голову мужчина зарезал родную мать.