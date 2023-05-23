Житель Салехарда предстанет перед судом за убийство брата по пьяни

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Салехардский суд готовится вынести приговор местному жителю, зарезавшему родного брата. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 19 февраля 2023 года между двумя братьями, находящимися в алкогольном опьянении, возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый нанес родственнику несколько ударов ножом, ставших смертельными, - прокомментировали в ведомстве.

Протрезвев и осознав случившееся, мужчина сам обратился в правоохранительные органы и честно обо всем рассказал.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины. Его будут судить по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде больной на голову мужчина зарезал родную мать.