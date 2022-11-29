В Салехарде больной на голову мужчина зарезал родную мать

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Салехарде возбудили уголовное дело в отношении местного жителя 1974 года рождения, который подозревается в убийстве матери. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 28 ноября 2022 года обвиняемый поссорился со своей матерью. Далее он нанес 82-летней женщине множество ударов ножом в область груди. После совершения убийства мужчина сам позвонил в полицию и сообщил о произошедшем, - прокомментировали в ведомстве.

По данным следствия, подозреваемый имеет ограничения по здоровье и постоянно проживал с матерью в одной квартире.

На данный момент салехардец задержан и обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

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