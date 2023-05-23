Ноябрьские коммунальщики обновят возле будущей арт-резиденции трубопроводы и тепловые камеры

Фото: АО «Энерго-Газ-Ноябрьск»

Специалисты АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» приступили к замене сетей теплоснабжения и водоснабжения в микрорайоне «В». Работы будут вестись на участке в 700 метров параллельно с реконструкцией здания Дворца молодежи - будущей арт-резиденции.

- Коммунальщики проложат почти 3,5 километра трубопровода: заменят не только тепловые сети, но и сети горячего и холодного водоснабжения, а также все тепловые камеры, - прокомментировали в организации.

Кстати, работы начались еще до завершения отопительного сезона, поэтому специалистам «Энерго-Газ-Ноябрьска» пришлось смонтировать временную тепловую сеть, чтобы не лишать тепла близлежащие дома.

Также в этом году замену сетей планируется провести и в других районах города. Всего в рамках инвестиционной программы и программы капитального ремонта предусмотрена реконструкция трех участков теплосети: улицы 60 лет СССР, Изыскателей и проспект Мира. А также 21 участка внутриквартальных сетей теплоснабжения и водоснабжения: микрорайоны «В», «У», «1», «2», «И-2». Основные работы начнутся после окончания отопительного сезона.