В Ноябрьске арт-резиденцию «Миксер» откроют не позднее 1 сентября

Фото: Алексей Романов, соцсети

Глава Ноябрьска Алексей Романов провел прямой эфир с жителями, в ходе которого рассказал о строящихся и ремонтируемых объектах.

Один из них - арт-резиденция «Миксер». На данный момент работы в здании идут по плану, а открытие запланировано не позднее 1 сентября.

Произойдут изменения и в Центре детского творчества, расположенном неподалеку. Сейчас ребята занимаются в здании, которое сильно устарело, поэтому было решено построить новое. На данный момент уже началось его проектирование.

Кроме того, в этом же микрорайоне на месте снесенных старых деревяшек построят 27 тысяч квадратных метров жилья и коммерческий дом. Договоренность об этом достигнута с региональным фондом жилищного строительства.

На улице Республики появятся новые парковочные места, которые так необходимы жителям новостроек. Правда обустроить их получится лишь после того, как будут снесены все старые строения и начнется масштабное благоустройство.

А еще власти демонтируют летом незаконные постройки в микрорайоне Железнодорожников.