Жители Салехарда выбирают дизайн «Карты Ушинского»

Фото: Алексей Титовский, соцсети

В Салехарде стартовало голосование за выбор дизайна «Карты Ушинского» - аналога «Пушкинской карты», но для учителей. С ее помощь педагоги смогут бесплатно посещать учреждения образования, спорта и культуры.

Как рассказал глава города Алексей Титовский, полный перечень получателей льгот будет составлен за лето, а выдавать карты начнут накануне 1 сентября.

«Салехардцы, без вашей помощи не обойтись. Дизайнеры разработали несколько вариантов макета. Предлагаю проголосовать за понравившийся, его и напечатаем», - написал градоначальник в своих соцсетях.

Голосование проходит на странице Алексея Титовского в соцсети «ВКонтакте» до 29 мая. Пока что жители отдают предпочтение пятому варианту, а в меньшинстве - первый.