Ямальским молодоженам уже выдали 27 сертификатов для обследования репродуктивного здоровья

Фото: Правительство ЯНАО

Ямальским молодоженам начали вручать сертификаты, позволяющие бесплатно обследовать репродуктивное здоровье. За прошедшую неделю было выдано уже 27 штук.

В числе первых - супруги Раджабовы из Ноябрьска. Артем и Юля встречались пять лет, а некоторое время назад решили создать семью и родить детей. К врачам пара пойдет после небольшого отпуска. По словам ребят, они рады получить сертификат, ведь пройти комплексное обследование для осознанного планирования родительства очень важно.

Специально для молодоженов в больницах округа организуют «зеленый коридор», таким образом они смогут пройти исследования без очереди.

Сертификат позволяет получить консультацию специалистов, пройти ряд диагностических процедур, включая УЗИ и анализы на гормоны. Если потребуется, то супругов направят на дообследование в более крупную больницу округа, где имеется все необходимое оборудование. Затраты на проезд им компенсируют.

Для получения сертификата достаточно, чтобы одному из молодоженов было от 18 до 35 лет. Выдается документ при регистрации брака. Воспользоваться им можно в течение шести месяцев с момента получения.