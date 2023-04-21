На Ямале молодожены смогут пройти бесплатное обследование репродуктивного здоровья

Фото предоставлено КП

На Ямале станут выдавать «Сертификат молодоженов». Он дает право на прохождение бесплатного обследования в течение шести месяцев с момента заключения брака.

Новая мера поддержки начнет действовать с 1 июля, она рассчитана на пары от 18 до 35 лет. Документ новобрачным вручат сотрудники ЗАГСа сразу после регистрации.

Мужчины смогут посетить уролога и терапевта, пройти ряд инструментальных исследований, включая УЗИ, и сдать кровь на анализ. Помимо общего исследования медики оценят уровень гормонов и проверят на наличие вирусов. Женщины пройдут осмотр у терапевта и акушера-гинеколога, а также комплекс исследований для раннего выявления заболеваний репродуктивной системы. Это позволит скорректировать факторы, отрицательно влияющие на ее работу, а в случае выявления заболеваний вовремя начать лечение.

- Новая мера поддержки - комплексная. Она поможет укрепить здоровье молодых ямальцев, создать устойчивую основу для благополучного будущего семьи. Обследование для молодоженов совершенно бесплатное - оно будет проведено за счет окружного бюджета и средств ОМС, - рассказал региональный директор департамента здравоохранения Сергей Новиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ямале стартует новый проект по укреплению репродуктивного здоровья северян. Участие в нем примут мужчины и подростки (подробнее)