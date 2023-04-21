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НовостиОбщество21 апреля 2023 4:30

На Ямале молодожены смогут пройти бесплатное обследование репродуктивного здоровья

Им будут выдавать специальный сертификат
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

На Ямале станут выдавать «Сертификат молодоженов». Он дает право на прохождение бесплатного обследования в течение шести месяцев с момента заключения брака.

Новая мера поддержки начнет действовать с 1 июля, она рассчитана на пары от 18 до 35 лет. Документ новобрачным вручат сотрудники ЗАГСа сразу после регистрации.

Мужчины смогут посетить уролога и терапевта, пройти ряд инструментальных исследований, включая УЗИ, и сдать кровь на анализ. Помимо общего исследования медики оценят уровень гормонов и проверят на наличие вирусов. Женщины пройдут осмотр у терапевта и акушера-гинеколога, а также комплекс исследований для раннего выявления заболеваний репродуктивной системы. Это позволит скорректировать факторы, отрицательно влияющие на ее работу, а в случае выявления заболеваний вовремя начать лечение.

- Новая мера поддержки - комплексная. Она поможет укрепить здоровье молодых ямальцев, создать устойчивую основу для благополучного будущего семьи. Обследование для молодоженов совершенно бесплатное - оно будет проведено за счет окружного бюджета и средств ОМС, - рассказал региональный директор департамента здравоохранения Сергей Новиков.

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