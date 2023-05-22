Пьяный тазовчанин протаранил несколько припаркованных во дворе машин

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Минувшее воскресенье, 21 мая, выдалось не совсем удачным для жителей одного из дворов в Тазовском. Дело в том, что поздним вечером 38-летний пьяный водитель протаранил несколько припаркованных у подъезда автомобилей.

- Мужчина, находясь за рулем «Тойоты», наехал сразу на три автомобиля и скрылся с места происшествия, - рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Однако далеко уйти ему не удалось. Экипаж ДПС, направившийся к месту ДТП, установил личность тазовчанина и задержал его по «горячим следам». Сейчас он в полиции, где ждет суда.

В отношении него возбуждено два материала: за оставление места ДТП, а также за употребление «горячительных напитков». Кстати, результат освидетельствования показал 0,99 мг/л.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Лабытнанги иномарка, после столкновения с «ВАЗом», улетела на припаркованные машины.