В Лабытнанги иномарка, после столкновения с «ВАЗом», улетела на припаркованные машины

Фото: ОМВД по Лабытнанги

В Лабытнанги произошло ДТП с участием сразу нескольких машин. Как сообщили в пресс-службе городского ОМВД, минувшим вечером, 17 мая, водитель отечественной легковушки не уступил дорогу автомобилю «Geely». В результате столкновения иномарку откинуло на припаркованные рядом машины.

- В результате ДТП водителю и пассажиру автомобиля «ВАЗ» оказана медицинская помощь, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: ОМВД по Лабытнанги

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 6 ДТП, а с начала года 2 247, в которых 13 человек погибли и 103 получили травмы, в том числе 11 детей.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.