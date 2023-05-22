Супруги из Муравленко построят гостиничный комплекс на трассе Сургут - Салехард

Фото: Елена Молдован, соцсети

Александра и Анастасии Грабины - предприниматели из Муравленко - выиграли грант в 10 миллионов рублей на развитие придорожного сервиса. Об этом в своих соцсетях сообщила глава города Елена Молдован.

«На ямальских дорогах тема более чем актуальна. Водителям и пассажирам нужны не только качественные дороги, но и условия для отдыха в пути, туризма», - написала градоначальница.

Благодаря гранту супружеская пара реализует свой проект под названием «Придорожный гостиничный комплекс «Северное Сияние». Территория, где можно отдохнуть и перекусить, появится на трассе Сургут - Салехард.

Фото: Елена Молдован, соцсети

Напоминаем, что вдоль ямальских трасс активно обустраиваются места для отдыха водителей. На площадках укладывают асфальт, устанавливают контейнеры для сбора мусора, туалеты, столики и лавочки. Кроме того, в порядок приводят и уже имеющиеся места для отдыха.