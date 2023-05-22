Глава Лабытнанги показала, как будет выглядеть территория больничного городка после благоустройства

Фото: Марина Трескова, соцсети

Глава Лабытнанги Марина Трескова показала горожанам, как будет выглядеть территория больничного городка после благоустройства.

«В наших планах - создание единого пространства с хорошим освещением, озеленением и детской площадкой. Сделаем все от нас зависящее, чтобы работникам больницы и их пациентам было комфортно», - написала градоначальница в своих соцсетях.

Фото: Марина Трескова, соцсети

Там же она разместила фото проекта. На них изображены спортплощадка с различными тренажерами, лавочки для отдыха, весьма необычные уличные фонари и парковка для автомобилей.

Фото: Марина Трескова, соцсети

Напоминаем, что на Ямале началась реализация проекта по благоустройству больничных городков. Всего в порядок приведут 24 объекта, сами работы пройдут поэтапно и завершатся до 2028 года.