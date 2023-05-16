За несколько лет на Ямале благоустроят территории 24 медучреждений

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

На Ямале приступили к реализации проекта по благоустройству больничных городков. Как сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, всего в порядок приведут 24 объекта, сами работы пройдут поэтапно и завершатся до 2028 года.

Первыми обретут новый облик учреждения здравоохранения в Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, Ноябрьске, Надыме и Тарко-Сале.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Работы пройдут без остановки деятельности больничных городков. На территориях проведут перепланировку, появятся дополнительные парковочные места, пространства для отдыха и прогулок, современные детские площадки, качественное уличное освещение и озеленение.

Однако изменения коснутся не только видимой части территорий. С учетом давности строительства некоторых больниц в них обновят инженерные сети и коммуникации, пролегающие под землей, а также крыши и фасады.