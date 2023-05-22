Учитель белоярской школы представит Ямал на конкурсе «Педагог-психолог России - 2023»

Фото: Иван Сакал, соцсети

Учитель белоярской школы Виталий Соболевич стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2023». Об этом сообщил глава Приуральского района Иван Сакал.

- В результате прохождения конкурсных испытаний Виталий Владимирович показал высокий уровень владения психолого-педагогическими технологиями. В Год знаний, педагога и наставника это особенно ценная победа, - подчеркнул управленец.

На конкурсе Виталий Соболевич представлял Приуральский район. На очном этапе педагог-психолог прошел два конкурсных испытания: «Блиц-интервью» и «Мастер-класс». Теперь ему предстоит представлять Ямал на федеральном уровне.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что школы региона приняли на работу 17 земских учителей. Они приедут из разных уголков страны.