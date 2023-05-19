Ямальские школы приняли на работу 17 земских учителей

Фото: департамент образования ЯНАО

На Ямале определили победителей конкурсного «Земский учитель». Как сообщили в окружном департаменте образования, к началу учебного года в регион приедут преподаватели русского языка и литературы, математики, физики, начальных классов и английского языка - всего 17 человек.

- Если в прошлом году по программе в округ прибыли девять учителей, то в этом году Министерство просвещения РФ увеличило квоту почти вдвое. На 17 вакансий было подано 289 заявок. В среднем конкурс составил 17 человек на место, - прокомментировали в ведомстве.

Так, в школах Муравленко, Губкинского, Лабытнанги, а также Надымского, Пуровского, Приуральского, Красноселькупского, Тазовского, Шурышкарского и Ямальского районов приступят к работе педагоги из Самары, Омска, Тюмени, Челябинска, Липецка, республик Башкортостан, Тыва, Калмыкия, Татарстан, Оренбургской и Курганской областей, Краснодарского края и Югры.

Отметим, что в программе участвуют ямальские районы и города с населением менее 50 тысяч человек.