На трассе Надым-Салехард организовано реверсивное движение

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На трассе Надым - Салехард, где ранее размыло дорогу, запустили реверсивное движение. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- В настоящее время завершена отсыпка одной полосы. Раз в час пропускаются легковые автомобили и машины с продуктами, - прокомментировали в ведомстве.

На данный момент продолжается отсыпка подходов к мосту щебнем. Задействованы 17 самосвалов для завоза материалов, 3 экскаватора, 2 крана, грейдер, бульдозер и 6 рабочих. Контролируют весь процесс специалисты ведомства.

- На объект везут плиты, после завершения работ по устройству подходов их уложат на отсыпанные щебнем участки, - добавили в департаменте.