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НовостиАвто19 мая 2023 11:28

Трассу Надым - Салехард перекрыли из-за размытия асфальта

Сейчас проезд по ней невозможен
Марина Прохорова
Фото: соцсети

Фото: соцсети

На Ямале временно закрыли проезд по трассе Надым - Салехард. Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Надымского района, это связано с размытием дороги.

- В результате резкого подъема уровня воды в ручье частично размыто дорожное полотно (ж/б дорожная плита) на мостовом переходе через ручей - 1 113 км автодороги Сургут-Салехард. В связи с этим движение перекрыто полностью, проезд невозможен, - прокомментировал специалист.

В качестве меры предосторожности со стороны Надыма и на развилке Салехард - Аксарка - Надым выставлены посты ДПС.