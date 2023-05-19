Трассу Надым - Салехард перекрыли из-за размытия асфальта

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На Ямале временно закрыли проезд по трассе Надым - Салехард. Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Надымского района, это связано с размытием дороги.

- В результате резкого подъема уровня воды в ручье частично размыто дорожное полотно (ж/б дорожная плита) на мостовом переходе через ручей - 1 113 км автодороги Сургут-Салехард. В связи с этим движение перекрыто полностью, проезд невозможен, - прокомментировал специалист.

В качестве меры предосторожности со стороны Надыма и на развилке Салехард - Аксарка - Надым выставлены посты ДПС.