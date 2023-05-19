До конца года в Ноябрьске откроется спортшкола олимпийского резерва

Фото: Алексей Романов, соцсети

В Ноябрьске продолжается капремонт спортивной школы олимпийского резерва «Арктика». По словам главы города Алексея Романова, рабочие уже провели перепланировку помещений, обновили инженерные сети, отремонтировали кровлю и сейчас завершают ремонт фасада - ведутся отделочные работы.

- Адаптировали здание и для маломобильных групп населения. Для них теперь появился отдельный вход, - отметил управленец.

В школе разместятся отделение баскетбола и тренажерный зал, который смогут посещать все желающие. Сейчас идет закупка оборудования.

Также Алексей Романов сообщил, в этом году на территории лыжной базе появится новое модульное здание для спортсменов. Расчистка площадки идет полным ходом.

Фото: Алексей Романов, соцсети

- В Ноябрьске ежегодно растет спрос на качественную спортивную инфраструктуру. Все больше горожан становятся приверженцами здорового образа жизни. Статистика посещения спортивных залов радует цифрами, - подчеркнул управленец.