С начала года в Тазовском районе выявили 13 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией

Фото: Тазовская ЦРБ

В Тазовском районе завершилась неделя тестирования на ВИЧ. Как сообщили в районной больнице, обследование прошли 82 человека. Как итог - результаты всех экспресс-тестов оказались отрицательные.

Всего с начала 2023 года в лаборатории медучреждения провели 4 456 исследований крови на ВИЧ-инфекцию. При этом было выявлено 13 новых случаев заражения.

Сейчас в Тазовском районе на учете с положительным ВИЧ-статусом состоят 130 человек.

Напоминаем, что с января по октябрь 2022 года на Ямале выявили 123 новых случая заражения СПИДом. Об этом рассказали на заседании межведомственной комиссии по вопросам ВИЧ-инфекции. Тогда специалисты сошлись во мнении, что инфекция вышла за пределы групп риска и поражает трудоспособное, социально активное население.