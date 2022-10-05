Фото: СПИД-Центр ЯНАО

С начала года на Ямале выявили 123 новых случая заражения СПИДом. Информацию об этом сообщили на заседании межведомственной комиссии по вопросам ВИЧ-инфекции.

На прошедшем мероприятии главный врач окружного СПИД-Центра Людмила Волова подвела итоги работы по противодействию ВИЧ-инфекции на Ямале с 2021 по 2022 годы, а также рассмотрела вместе с коллегами ключевые вопросы распространения инфекции в различных группах населения.

- На сегодняшний день 82,6% выявления ВИЧ-инфицированных в регионе приходится на возрастную категорию 30-59 лет. Инфекция вышла за пределы групп риска и поражает трудоспособное, социально активное население. Поэтому, для наибольшей результативности в борьбе с ВИЧ, необходимо участие организаций и трудовых коллективов в профилактических мероприятиях, - прокомментировала Людмила Волова.

Всего в округе проживает 2 384 человека с положительным ВИЧ-статусом.