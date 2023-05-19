Фото: администрация Салехарда

Салехардский Пантеон Победы украсит георгиевская лента из живых цветов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Один из главных символов победы в Великой Отечественной войне создадут из бархатцев и яшмы.

- Сперва посадим большие бархатцы, затем яшму, потом опять бархатцы и снова яшму. Таким образом у нас появится георгиевская ленточка из цветов. Должно получится красиво, - сказала агроном Фарзана Апшанова.

Фото: администрация Салехарда

Кроме того, в городе планируется высадить петунии, гвоздики, анютины глазки, флокусы и прочие цветы - всего более 80 тысяч. А еще более 500 хвойных и 400 лиственных деревьев.

Первая высадка цветов запланирована в третьей декаде июня, как только установится теплая погода.