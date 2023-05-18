Энергетики направили порядка 2,7 млн рублей на ремонт подстанции в ЯНАО

Фото: Наталья Сагин

«Россети Тюмень» выполнили ремонт подстанции 110 кВ «Лонг-Юган» в Ямало-Ненецком автономном округе, снабжающей электроэнергией одноименный поселок и инфраструктуру для транспортировки газа компании «Газпром трансгаз Югорск». Стоимость работ составила порядка 2,7 млн рублей.

На силовом трансформаторе специалисты заменили маслоуказатели, запорную арматуру, предохранительный клапан, газовое и струйное реле, обновили все резиновые уплотнения. Своевременный ремонт «сердца» подстанции увеличивает его эксплуатационный ресурс и существенно снижает риск технологических нарушений.

Выполненные мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения поселка Лонгъюган и Лонг-Юганского линейного производственного управления магистральных газопроводов.