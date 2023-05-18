Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 мая 2023 12:09

Энергетики направили порядка 2,7 млн рублей на ремонт подстанции в ЯНАО

Источник:kp.ru
Фото: Наталья Сагин

Фото: Наталья Сагин

«Россети Тюмень» выполнили ремонт подстанции 110 кВ «Лонг-Юган» в Ямало-Ненецком автономном округе, снабжающей электроэнергией одноименный поселок и инфраструктуру для транспортировки газа компании «Газпром трансгаз Югорск». Стоимость работ составила порядка 2,7 млн рублей.

На силовом трансформаторе специалисты заменили маслоуказатели, запорную арматуру, предохранительный клапан, газовое и струйное реле, обновили все резиновые уплотнения. Своевременный ремонт «сердца» подстанции увеличивает его эксплуатационный ресурс и существенно снижает риск технологических нарушений.

Выполненные мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения поселка Лонгъюган и Лонг-Юганского линейного производственного управления магистральных газопроводов.